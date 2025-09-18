CotizacionesSecciones
PPCB
PPCB: PROPANC BIOPHARMA INC

2.2100 USD 0.0200 (0.90%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PPCB de hoy ha cambiado un -0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.1100, mientras que el máximo ha alcanzado 2.4000.

Rango diario
2.1100 2.4000
Rango anual
1.6000 9.3600
Cierres anteriores
2.2300
Open
2.4000
Bid
2.2100
Ask
2.2130
Low
2.1100
High
2.4000
Volumen
707
Cambio diario
-0.90%
Cambio mensual
-26.09%
Cambio a 6 meses
-44.75%
Cambio anual
-44.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B