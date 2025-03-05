Dövizler / POLA
POLA: Polar Power Inc
2.88 USD 0.19 (7.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
POLA fiyatı bugün 7.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.64 ve Yüksek fiyatı olarak 2.88 aralığında işlem gördü.
Polar Power Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
POLA haberleri
- Polar Power partners with ZQuip to develop DC hybrid systems
- Polar Power Sales Drop 42 Percent
- Polar Power Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Days After Calling The CHIPS Act A 'Horrible Thing' Donald Trump Sets Up New Entity For 'Negotiating Much Better...Deals:' Here's More - Apple (NASDAQ:AAPL), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Trump Seeks To End CHIPS Act: Who Stands To Lose? Here's A List Of Beneficiaries That Could Be Affected - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Günlük aralık
2.64 2.88
Yıllık aralık
1.53 4.69
- Önceki kapanış
- 2.69
- Açılış
- 2.69
- Satış
- 2.88
- Alış
- 3.18
- Düşük
- 2.64
- Yüksek
- 2.88
- Hacim
- 167
- Günlük değişim
- 7.06%
- Aylık değişim
- 37.14%
- 6 aylık değişim
- 16.60%
- Yıllık değişim
- -14.29%
21 Eylül, Pazar