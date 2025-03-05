FiyatlarBölümler
Dövizler / POLA
Geri dön - Hisse senetleri

POLA: Polar Power Inc

2.88 USD 0.19 (7.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

POLA fiyatı bugün 7.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.64 ve Yüksek fiyatı olarak 2.88 aralığında işlem gördü.

Polar Power Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

POLA haberleri

Günlük aralık
2.64 2.88
Yıllık aralık
1.53 4.69
Önceki kapanış
2.69
Açılış
2.69
Satış
2.88
Alış
3.18
Düşük
2.64
Yüksek
2.88
Hacim
167
Günlük değişim
7.06%
Aylık değişim
37.14%
6 aylık değişim
16.60%
Yıllık değişim
-14.29%
21 Eylül, Pazar