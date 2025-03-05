通貨 / POLA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
POLA: Polar Power Inc
2.69 USD 0.09 (3.46%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
POLAの今日の為替レートは、3.46%変化しました。日中、通貨は1あたり2.60の安値と2.70の高値で取引されました。
Polar Power Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POLA News
- Polar Power partners with ZQuip to develop DC hybrid systems
- Polar Power Sales Drop 42 Percent
- Polar Power Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Days After Calling The CHIPS Act A 'Horrible Thing' Donald Trump Sets Up New Entity For 'Negotiating Much Better...Deals:' Here's More - Apple (NASDAQ:AAPL), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Trump Seeks To End CHIPS Act: Who Stands To Lose? Here's A List Of Beneficiaries That Could Be Affected - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
1日のレンジ
2.60 2.70
1年のレンジ
1.53 4.69
- 以前の終値
- 2.60
- 始値
- 2.69
- 買値
- 2.69
- 買値
- 2.99
- 安値
- 2.60
- 高値
- 2.70
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- 3.46%
- 1ヶ月の変化
- 28.10%
- 6ヶ月の変化
- 8.91%
- 1年の変化
- -19.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K