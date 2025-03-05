Währungen / POLA
POLA: Polar Power Inc
2.81 USD 0.12 (4.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POLA hat sich für heute um 4.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.75 bis zu einem Hoch von 2.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Polar Power Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
POLA News
- Polar Power partners with ZQuip to develop DC hybrid systems
- Polar Power Sales Drop 42 Percent
- Polar Power Reports First Quarter 2025 Financial Results
Tagesspanne
2.75 2.86
Jahresspanne
1.53 4.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.69
- Eröffnung
- 2.83
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Tief
- 2.75
- Hoch
- 2.86
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 4.46%
- Monatsänderung
- 33.81%
- 6-Monatsänderung
- 13.77%
- Jahresänderung
- -16.37%
