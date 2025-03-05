CotationsSections
Devises / POLA
POLA: Polar Power Inc

2.88 USD 0.19 (7.06%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de POLA a changé de 7.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.64 et à un maximum de 2.88.

Range quotidien
2.64 2.88
Range Annuel
1.53 4.69
Clôture Précédente
2.69
Ouverture
2.69
Bid
2.88
Ask
3.18
Plus Bas
2.64
Plus Haut
2.88
Volume
167
Changement quotidien
7.06%
Changement Mensuel
37.14%
Changement à 6 Mois
16.60%
Changement Annuel
-14.29%
