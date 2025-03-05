КотировкиРазделы
Валюты / POLA
POLA: Polar Power Inc

2.43 USD 0.07 (2.80%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс POLA за сегодня изменился на -2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.26, а максимальная — 2.53.

Следите за динамикой Polar Power Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.26 2.53
Годовой диапазон
1.53 4.69
Предыдущее закрытие
2.50
Open
2.40
Bid
2.43
Ask
2.73
Low
2.26
High
2.53
Объем
52
Дневное изменение
-2.80%
Месячное изменение
15.71%
6-месячное изменение
-1.62%
Годовое изменение
-27.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.