Валюты / POLA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
POLA: Polar Power Inc
2.43 USD 0.07 (2.80%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POLA за сегодня изменился на -2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.26, а максимальная — 2.53.
Следите за динамикой Polar Power Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости POLA
- Polar Power partners with ZQuip to develop DC hybrid systems
- Polar Power Sales Drop 42 Percent
- Polar Power Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Days After Calling The CHIPS Act A 'Horrible Thing' Donald Trump Sets Up New Entity For 'Negotiating Much Better...Deals:' Here's More - Apple (NASDAQ:AAPL), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Trump Seeks To End CHIPS Act: Who Stands To Lose? Here's A List Of Beneficiaries That Could Be Affected - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Дневной диапазон
2.26 2.53
Годовой диапазон
1.53 4.69
- Предыдущее закрытие
- 2.50
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Low
- 2.26
- High
- 2.53
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -2.80%
- Месячное изменение
- 15.71%
- 6-месячное изменение
- -1.62%
- Годовое изменение
- -27.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.