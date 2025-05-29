Dövizler / PODC
PODC: PodcastOne Inc
1.82 USD 0.08 (4.60%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PODC fiyatı bugün 4.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.73 ve Yüksek fiyatı olarak 1.82 aralığında işlem gördü.
PodcastOne Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- LiveOne surpasses $5M in bitcoin holdings, targets $500M treasury strategy
- Merriman D Jonathan, PodcastOne director, buys $15,800 in shares
- Earnings call transcript: PodcastOne Q1 2025 misses EPS, revenue beats
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- PodcastOne, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PODC)
- PodcastOne, Inc. (PODC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PodcastOne Q4 FY2025 reveals earnings miss, revenue growth
- LiveOne, Synervoz Partner For Next-Gen Voice Experiences - LiveOne (NASDAQ:LVO)
- Lou Kerner joins PodcastOne’s crypto advisory board
- PodcastOne (Nasdaq: PODC) to Host Thursday, July 3rd Special Conference Call to Review Record Earnings and Provide a Business Update
- PodcastOne (NASDAQ: PODC) Reports Record Q4 Fiscal 2025 Financial Results
- PodcastOne (PODC) Renews Existing Exclusive Rights and Distribution Agreement with A+E Networks, Partnership Launched in 2017
- PodcastOne (NASDAQ: PODC) Announces Network Expansion with Launch of Five New and Acquired Podcasts, Marks 11 Additions in 2025 for a Total of 208 Shows
Günlük aralık
1.73 1.82
Yıllık aralık
1.10 2.94
- Önceki kapanış
- 1.74
- Açılış
- 1.74
- Satış
- 1.82
- Alış
- 2.12
- Düşük
- 1.73
- Yüksek
- 1.82
- Hacim
- 30
- Günlük değişim
- 4.60%
- Aylık değişim
- 15.19%
- 6 aylık değişim
- 12.35%
- Yıllık değişim
- 22.97%
21 Eylül, Pazar