Valute / PODC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PODC: PodcastOne Inc
1.82 USD 0.08 (4.60%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PODC ha avuto una variazione del 4.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.73 e ad un massimo di 1.82.
Segui le dinamiche di PodcastOne Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PODC News
- LiveOne surpasses $5M in bitcoin holdings, targets $500M treasury strategy
- LiveOne supera i 5 milioni di dollari in bitcoin, punta a strategia di tesoreria da 500 milioni
- Merriman D Jonathan, PodcastOne director, buys $15,800 in shares
- Earnings call transcript: PodcastOne Q1 2025 misses EPS, revenue beats
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- PodcastOne, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PODC)
- PodcastOne, Inc. (PODC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PodcastOne Q4 FY2025 reveals earnings miss, revenue growth
- LiveOne, Synervoz Partner For Next-Gen Voice Experiences - LiveOne (NASDAQ:LVO)
- Lou Kerner joins PodcastOne’s crypto advisory board
- PodcastOne (Nasdaq: PODC) to Host Thursday, July 3rd Special Conference Call to Review Record Earnings and Provide a Business Update
- PodcastOne (NASDAQ: PODC) Reports Record Q4 Fiscal 2025 Financial Results
- PodcastOne (PODC) Renews Existing Exclusive Rights and Distribution Agreement with A+E Networks, Partnership Launched in 2017
- PodcastOne (NASDAQ: PODC) Announces Network Expansion with Launch of Five New and Acquired Podcasts, Marks 11 Additions in 2025 for a Total of 208 Shows
Intervallo Giornaliero
1.73 1.82
Intervallo Annuale
1.10 2.94
- Chiusura Precedente
- 1.74
- Apertura
- 1.74
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Minimo
- 1.73
- Massimo
- 1.82
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 4.60%
- Variazione Mensile
- 15.19%
- Variazione Semestrale
- 12.35%
- Variazione Annuale
- 22.97%
21 settembre, domenica