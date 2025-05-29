Devises / PODC
PODC: PodcastOne Inc
1.82 USD 0.08 (4.60%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PODC a changé de 4.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.73 et à un maximum de 1.82.
Suivez la dynamique PodcastOne Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PODC Nouvelles
Range quotidien
1.73 1.82
Range Annuel
1.10 2.94
- Clôture Précédente
- 1.74
- Ouverture
- 1.74
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Plus Bas
- 1.73
- Plus Haut
- 1.82
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- 4.60%
- Changement Mensuel
- 15.19%
- Changement à 6 Mois
- 12.35%
- Changement Annuel
- 22.97%
20 septembre, samedi