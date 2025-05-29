KurseKategorien
PODC: PodcastOne Inc

1.75 USD 0.01 (0.57%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PODC hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.74 bis zu einem Hoch von 1.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die PodcastOne Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.74 1.76
Jahresspanne
1.10 2.94
Vorheriger Schlusskurs
1.74
Eröffnung
1.74
Bid
1.75
Ask
2.05
Tief
1.74
Hoch
1.76
Volumen
6
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
10.76%
6-Monatsänderung
8.02%
Jahresänderung
18.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K