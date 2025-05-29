Währungen / PODC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PODC: PodcastOne Inc
1.75 USD 0.01 (0.57%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PODC hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.74 bis zu einem Hoch von 1.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die PodcastOne Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PODC News
- LiveOne surpasses $5M in bitcoin holdings, targets $500M treasury strategy
- Merriman D Jonathan, PodcastOne director, buys $15,800 in shares
- Earnings call transcript: PodcastOne Q1 2025 misses EPS, revenue beats
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- PodcastOne, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PODC)
- PodcastOne, Inc. (PODC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PodcastOne Q4 FY2025 reveals earnings miss, revenue growth
- LiveOne, Synervoz Partner For Next-Gen Voice Experiences - LiveOne (NASDAQ:LVO)
- Lou Kerner joins PodcastOne’s crypto advisory board
- PodcastOne (Nasdaq: PODC) to Host Thursday, July 3rd Special Conference Call to Review Record Earnings and Provide a Business Update
- PodcastOne (NASDAQ: PODC) Reports Record Q4 Fiscal 2025 Financial Results
- PodcastOne (PODC) Renews Existing Exclusive Rights and Distribution Agreement with A+E Networks, Partnership Launched in 2017
- PodcastOne (NASDAQ: PODC) Announces Network Expansion with Launch of Five New and Acquired Podcasts, Marks 11 Additions in 2025 for a Total of 208 Shows
Tagesspanne
1.74 1.76
Jahresspanne
1.10 2.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.74
- Eröffnung
- 1.74
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Tief
- 1.74
- Hoch
- 1.76
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 10.76%
- 6-Monatsänderung
- 8.02%
- Jahresänderung
- 18.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K