PEY: Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

21.05 USD 0.12 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PEY fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.99 ve Yüksek fiyatı olarak 21.18 aralığında işlem gördü.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.99 21.18
Yıllık aralık
18.32 23.22
Önceki kapanış
21.17
Açılış
21.18
Satış
21.05
Alış
21.35
Düşük
20.99
Yüksek
21.18
Hacim
309
Günlük değişim
-0.57%
Aylık değişim
-1.13%
6 aylık değişim
-2.00%
Yıllık değişim
-3.88%
21 Eylül, Pazar