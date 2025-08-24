КотировкиРазделы
PEY: Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

20.99 USD 0.10 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEY за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.94, а максимальная — 21.13.

Следите за динамикой Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.94 21.13
Годовой диапазон
18.32 23.22
Предыдущее закрытие
21.09
Open
21.09
Bid
20.99
Ask
21.29
Low
20.94
High
21.13
Объем
230
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
-1.41%
6-месячное изменение
-2.28%
Годовое изменение
-4.16%
