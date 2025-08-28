通貨 / PEY
PEY: Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
21.17 USD 0.14 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PEYの今日の為替レートは、0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり21.01の安値と21.21の高値で取引されました。
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.01 21.21
1年のレンジ
18.32 23.22
- 以前の終値
- 21.03
- 始値
- 21.09
- 買値
- 21.17
- 買値
- 21.47
- 安値
- 21.01
- 高値
- 21.21
- 出来高
- 460
- 1日の変化
- 0.67%
- 1ヶ月の変化
- -0.56%
- 6ヶ月の変化
- -1.44%
- 1年の変化
- -3.33%
