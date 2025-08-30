QuotazioniSezioni
PEY: Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

21.05 USD 0.12 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEY ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.99 e ad un massimo di 21.18.

Segui le dinamiche di Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.99 21.18
Intervallo Annuale
18.32 23.22
Chiusura Precedente
21.17
Apertura
21.18
Bid
21.05
Ask
21.35
Minimo
20.99
Massimo
21.18
Volume
309
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
-1.13%
Variazione Semestrale
-2.00%
Variazione Annuale
-3.88%
21 settembre, domenica