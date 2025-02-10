PAC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor hisse senedi 219.19 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 219.02 - 222.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 221.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 126 değerine ulaştı. PAC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor hisse senedi temettü ödüyor mu? Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor hisse senedi şu anda 219.19 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 26.87% ve USD değerlerini izler. PAC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PAC hisse senedi nasıl alınır? Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor hisselerini şu anki 219.19 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 219.19 ve Ask 219.49 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 126 ve günlük değişim oranı -0.94% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PAC fiyat hareketlerini takip edin.

PAC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 163.76 - 259.33 ve mevcut fiyatı 219.19 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 219.19 veya Ask 219.49 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -8.33% ve 6 aylık değişim oranı 7.28% değerlerini karşılaştırır. PAC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Pacific Airport Group hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Pacific Airport Group hisse senedi yıllık olarak 259.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 163.76 - 259.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 221.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor performansını takip edin.

Pacific Airport Group hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Pacific Airport Group (PAC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 163.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 219.19 ve hareket ettiği yıllık aralık 163.76 - 259.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PAC fiyat hareketlerini izleyin.