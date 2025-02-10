CotaçõesSeções
PAC: Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor

219.19 USD 2.80 (1.26%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PAC para hoje mudou para -1.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 219.02 e o mais alto foi 222.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

PAC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PAC hoje?

Hoje Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor (PAC) está avaliado em 219.19. O instrumento é negociado dentro de 219.02 - 222.33, o fechamento de ontem foi 221.99, e o volume de negociação atingiu 126. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PAC em tempo real.

As ações de Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor pagam dividendos?

Atualmente Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor está avaliado em 219.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.87% e USD. Monitore os movimentos de PAC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PAC?

Você pode comprar ações de Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor (PAC) pelo preço atual 219.19. Ordens geralmente são executadas perto de 219.19 ou 219.49, enquanto 126 e -0.94% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PAC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PAC?

Investir em Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor envolve considerar a faixa anual 163.76 - 259.33 e o preço atual 219.19. Muitos comparam -8.33% e 7.28% antes de enviar ordens em 219.19 ou 219.49. Estude as mudanças diárias de preço de PAC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pacific Airport Group?

O maior preço de Pacific Airport Group (PAC) no último ano foi 259.33. As ações oscilaram bastante dentro de 163.76 - 259.33, e a comparação com 221.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pacific Airport Group?

O menor preço de Pacific Airport Group (PAC) no ano foi 163.76. A comparação com o preço atual 219.19 e 163.76 - 259.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PAC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PAC?

No passado Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 221.99 e 26.87% após os eventos corporativos.

Faixa diária
219.02 222.33
Faixa anual
163.76 259.33
Fechamento anterior
221.99
Open
221.28
Bid
219.19
Ask
219.49
Low
219.02
High
222.33
Volume
126
Mudança diária
-1.26%
Mudança mensal
-8.33%
Mudança de 6 meses
7.28%
Mudança anual
26.87%
