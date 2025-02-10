KurseKategorien
Währungen / PAC
Zurück zum Aktien

PAC: Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor

209.76 USD 9.43 (4.30%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PAC hat sich für heute um -4.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 209.76 bis zu einem Hoch von 219.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAC News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PAC heute?

Die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor (PAC) notiert heute bei 209.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von 209.76 - 219.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 219.19 und das Handelsvolumen erreichte 58. Das Live-Chart von PAC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PAC Dividenden?

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor wird derzeit mit 209.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PAC zu verfolgen.

Wie kaufe ich PAC-Aktien?

Sie können Aktien von Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor (PAC) zum aktuellen Kurs von 209.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 209.76 oder 210.06 platziert, während 58 und -4.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PAC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PAC-Aktien?

Bei einer Investition in Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor müssen die jährliche Spanne 163.76 - 259.33 und der aktuelle Kurs 209.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -12.27% und 2.66%, bevor sie Orders zu 209.76 oder 210.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PAC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pacific Airport Group?

Der höchste Kurs von Pacific Airport Group (PAC) im vergangenen Jahr lag bei 259.33. Innerhalb von 163.76 - 259.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 219.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pacific Airport Group?

Der niedrigste Kurs von Pacific Airport Group (PAC) im Laufe des Jahres betrug 163.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 209.76 und der Spanne 163.76 - 259.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PAC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PAC statt?

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 219.19 und 21.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
209.76 219.00
Jahresspanne
163.76 259.33
Vorheriger Schlusskurs
219.19
Eröffnung
219.00
Bid
209.76
Ask
210.06
Tief
209.76
Hoch
219.00
Volumen
58
Tagesänderung
-4.30%
Monatsänderung
-12.27%
6-Monatsänderung
2.66%
Jahresänderung
21.41%
22 Oktober, Mittwoch
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
Erw
-4.625 M
Vorh
3.524 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
Erw
-0.310 M
Vorh
-0.703 M
16:35
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Auktion für 20-Jahres-Anleihen
Akt
Erw
Vorh
4.613%
20:00
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh