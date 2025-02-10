- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PAC: Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor
Курс PAC за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 219.02, а максимальная — 222.33.
Следите за динамикой Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PAC
- GAP ADR: доходы побили прогнозы, прибыльa оказался ниже прогнозов в Q3
- GAP ADR earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aeroportuario del Pacífico soars on strong pricing power, revenue up 30.6%
- GAP ADR earnings missed by $0.81, revenue topped estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Grupo Aeroportuario del Pacifico Q1 2025 slides: Revenue surges 26% amid expansion
- Sky Harbour Group: High-Growth Airport Real Estate With High-Stakes Risks (NYSE:SKYH)
- Grupo Aeroportuario del Pacifico: Successfully Navigating Some Choppy Airspace (NYSE:PAC)
- Grupo Aeroportuario del Pacifico Announces Drawdown of Ps. 3,375 Million Credit Facility
- JPMorgan adjusts ratings on Mexican airport stocks
- JPMorgan lifts Grupo Aeroportuario stock to Neutral, raises target
- Mexico airport operator GAP to invest $2.5 billion through 2029
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: My Favorite Mexican Airport Operator (NASDAQ:OMAB)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PAC сегодня?
Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor (PAC) сегодня оценивается на уровне 219.19. Инструмент торгуется в пределах 219.02 - 222.33, вчерашнее закрытие составило 221.99, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor?
Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor в настоящее время оценивается в 219.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.87% и USD. Отслеживайте движения PAC на графике в реальном времени.
Как купить акции PAC?
Вы можете купить акции Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor (PAC) по текущей цене 219.19. Ордера обычно размещаются около 219.19 или 219.49, тогда как 126 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PAC?
Инвестирование в Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor предполагает учет годового диапазона 163.76 - 259.33 и текущей цены 219.19. Многие сравнивают -8.33% и 7.28% перед размещением ордеров на 219.19 или 219.49. Изучайте ежедневные изменения цены PAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacific Airport Group?
Самая высокая цена Pacific Airport Group (PAC) за последний год составила 259.33. Акции заметно колебались в пределах 163.76 - 259.33, сравнение с 221.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacific Airport Group?
Самая низкая цена Pacific Airport Group (PAC) за год составила 163.76. Сравнение с текущими 219.19 и 163.76 - 259.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PAC?
В прошлом Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 221.99 и 26.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 221.99
- Open
- 221.28
- Bid
- 219.19
- Ask
- 219.49
- Low
- 219.02
- High
- 222.33
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- -8.33%
- 6-месячное изменение
- 7.28%
- Годовое изменение
- 26.87%