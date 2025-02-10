КотировкиРазделы
PAC: Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor

219.19 USD 2.80 (1.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PAC за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 219.02, а максимальная — 222.33.

Следите за динамикой Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAC сегодня?

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor (PAC) сегодня оценивается на уровне 219.19. Инструмент торгуется в пределах 219.02 - 222.33, вчерашнее закрытие составило 221.99, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor?

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor в настоящее время оценивается в 219.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.87% и USD. Отслеживайте движения PAC на графике в реальном времени.

Как купить акции PAC?

Вы можете купить акции Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor (PAC) по текущей цене 219.19. Ордера обычно размещаются около 219.19 или 219.49, тогда как 126 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAC?

Инвестирование в Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor предполагает учет годового диапазона 163.76 - 259.33 и текущей цены 219.19. Многие сравнивают -8.33% и 7.28% перед размещением ордеров на 219.19 или 219.49. Изучайте ежедневные изменения цены PAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacific Airport Group?

Самая высокая цена Pacific Airport Group (PAC) за последний год составила 259.33. Акции заметно колебались в пределах 163.76 - 259.33, сравнение с 221.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacific Airport Group?

Самая низкая цена Pacific Airport Group (PAC) за год составила 163.76. Сравнение с текущими 219.19 и 163.76 - 259.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAC?

В прошлом Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 221.99 и 26.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
219.02 222.33
Годовой диапазон
163.76 259.33
Предыдущее закрытие
221.99
Open
221.28
Bid
219.19
Ask
219.49
Low
219.02
High
222.33
Объем
126
Дневное изменение
-1.26%
Месячное изменение
-8.33%
6-месячное изменение
7.28%
Годовое изменение
26.87%
