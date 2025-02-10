クォートセクション
通貨 / PAC
PAC: Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor

219.19 USD 2.80 (1.26%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PACの今日の為替レートは、-1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり219.02の安値と222.33の高値で取引されました。

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroporダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PAC株の現在の価格は？

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroporの株価は本日219.19です。219.02 - 222.33内で取引され、前日の終値は221.99、取引量は126に達しました。PACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroporの株は配当を出しますか？

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroporの現在の価格は219.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.87%やUSDにも注目します。PACの動きはライブチャートで確認できます。

PAC株を買う方法は？

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroporの株は現在219.19で購入可能です。注文は通常219.19または219.49付近で行われ、126や-0.94%が市場の動きを示します。PACの最新情報はライブチャートで確認できます。

PAC株に投資する方法は？

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroporへの投資では、年間の値幅163.76 - 259.33と現在の219.19を考慮します。注文は多くの場合219.19や219.49で行われる前に、-8.33%や7.28%と比較されます。PACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pacific Airport Groupの株の最高値は？

Pacific Airport Groupの過去1年の最高値は259.33でした。163.76 - 259.33内で株価は大きく変動し、221.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroporのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pacific Airport Groupの株の最低値は？

Pacific Airport Group(PAC)の年間最安値は163.76でした。現在の219.19や163.76 - 259.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PACの動きはライブチャートで確認できます。

PACの株式分割はいつ行われましたか？

Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroporは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、221.99、26.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
219.02 222.33
1年のレンジ
163.76 259.33
以前の終値
221.99
始値
221.28
買値
219.19
買値
219.49
安値
219.02
高値
222.33
出来高
126
1日の変化
-1.26%
1ヶ月の変化
-8.33%
6ヶ月の変化
7.28%
1年の変化
26.87%
21 10月, 火曜日
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待