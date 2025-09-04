FiyatlarBölümler
Dövizler / OUNZ
Geri dön - Hisse senetleri

OUNZ: VanEck Merk Gold Trust

35.49 USD 0.38 (1.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OUNZ fiyatı bugün 1.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.19 ve Yüksek fiyatı olarak 35.49 aralığında işlem gördü.

VanEck Merk Gold Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OUNZ haberleri

Günlük aralık
35.19 35.49
Yıllık aralık
24.68 35.70
Önceki kapanış
35.11
Açılış
35.21
Satış
35.49
Alış
35.79
Düşük
35.19
Yüksek
35.49
Hacim
464
Günlük değişim
1.08%
Aylık değişim
5.69%
6 aylık değişim
17.59%
Yıllık değişim
38.52%
21 Eylül, Pazar