OUNZ: VanEck Merk Gold Trust

35.21 USD 0.10 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OUNZ hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.20 bis zu einem Hoch von 35.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Merk Gold Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

OUNZ News

Tagesspanne
35.20 35.24
Jahresspanne
24.68 35.70
Vorheriger Schlusskurs
35.11
Eröffnung
35.21
Bid
35.21
Ask
35.51
Tief
35.20
Hoch
35.24
Volumen
15
Tagesänderung
0.28%
Monatsänderung
4.85%
6-Monatsänderung
16.67%
Jahresänderung
37.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
25.5 K