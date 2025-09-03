Валюты / OUNZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OUNZ: VanEck Merk Gold Trust
35.54 USD 0.09 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OUNZ за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.43, а максимальная — 35.66.
Следите за динамикой VanEck Merk Gold Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OUNZ
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- Investors Flocked To Gold ETFs In August
- Miners Find Their Mojo As Gold Consolidates
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Gold’s Record Run: Why $4,000 Could Arrive Sooner Than You Think (XAUUSD:CUR)
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Gold (XAU/USD) Bullies Its Way To New Record Highs: Potential Targets, Fundamental Outlook
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Gold ETF Flows: August 2025
- Gold Market Commentary: Stubborn Stagflation
- Central Bank Gold Statistics: Central Bank Gold Buying In July Slows But Remains Firm
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- Fall Volatility Favors Gold
Дневной диапазон
35.43 35.66
Годовой диапазон
24.68 35.66
- Предыдущее закрытие
- 35.45
- Open
- 35.58
- Bid
- 35.54
- Ask
- 35.84
- Low
- 35.43
- High
- 35.66
- Объем
- 456
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 5.84%
- 6-месячное изменение
- 17.76%
- Годовое изменение
- 38.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.