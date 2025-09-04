Moedas / OUNZ
OUNZ: VanEck Merk Gold Trust
35.06 USD 0.21 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OUNZ para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.93 e o mais alto foi 35.14.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Merk Gold Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
34.93 35.14
Faixa anual
24.68 35.70
- Fechamento anterior
- 35.27
- Open
- 35.12
- Bid
- 35.06
- Ask
- 35.36
- Low
- 34.93
- High
- 35.14
- Volume
- 159
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- 4.41%
- Mudança de 6 meses
- 16.17%
- Mudança anual
- 36.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh