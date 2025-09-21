FiyatlarBölümler
Dövizler / OPTXW
Geri dön - Hisse senetleri

OPTXW: Syntec Optics Holdings Inc - Warrant

0.0850 USD 0.0135 (13.71%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OPTXW fiyatı bugün -13.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0841 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0912 aralığında işlem gördü.

Syntec Optics Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0841 0.0912
Yıllık aralık
0.0303 0.2799
Önceki kapanış
0.0985
Açılış
0.0911
Satış
0.0850
Alış
0.0880
Düşük
0.0841
Yüksek
0.0912
Hacim
24
Günlük değişim
-13.71%
Aylık değişim
30.77%
6 aylık değişim
68.99%
Yıllık değişim
4.94%
21 Eylül, Pazar