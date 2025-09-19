Währungen / OPTXW
OPTXW: Syntec Optics Holdings Inc - Warrant
0.0850 USD 0.0135 (13.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPTXW hat sich für heute um -13.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0847 bis zu einem Hoch von 0.0912 gehandelt.
Verfolgen Sie die Syntec Optics Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0847 0.0912
Jahresspanne
0.0303 0.2799
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0985
- Eröffnung
- 0.0911
- Bid
- 0.0850
- Ask
- 0.0880
- Tief
- 0.0847
- Hoch
- 0.0912
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -13.71%
- Monatsänderung
- 30.77%
- 6-Monatsänderung
- 68.99%
- Jahresänderung
- 4.94%
