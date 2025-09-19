KurseKategorien
Währungen / OPTXW
Zurück zum Aktien

OPTXW: Syntec Optics Holdings Inc - Warrant

0.0850 USD 0.0135 (13.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPTXW hat sich für heute um -13.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0847 bis zu einem Hoch von 0.0912 gehandelt.

Verfolgen Sie die Syntec Optics Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0847 0.0912
Jahresspanne
0.0303 0.2799
Vorheriger Schlusskurs
0.0985
Eröffnung
0.0911
Bid
0.0850
Ask
0.0880
Tief
0.0847
Hoch
0.0912
Volumen
14
Tagesänderung
-13.71%
Monatsänderung
30.77%
6-Monatsänderung
68.99%
Jahresänderung
4.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K