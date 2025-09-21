Valute / OPTXW
OPTXW: Syntec Optics Holdings Inc - Warrant
0.0850 USD 0.0135 (13.71%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPTXW ha avuto una variazione del -13.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0841 e ad un massimo di 0.0912.
Segui le dinamiche di Syntec Optics Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0841 0.0912
Intervallo Annuale
0.0303 0.2799
- Chiusura Precedente
- 0.0985
- Apertura
- 0.0911
- Bid
- 0.0850
- Ask
- 0.0880
- Minimo
- 0.0841
- Massimo
- 0.0912
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- -13.71%
- Variazione Mensile
- 30.77%
- Variazione Semestrale
- 68.99%
- Variazione Annuale
- 4.94%
