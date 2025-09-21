QuotazioniSezioni
Valute / OPTXW
Tornare a Azioni

OPTXW: Syntec Optics Holdings Inc - Warrant

0.0850 USD 0.0135 (13.71%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPTXW ha avuto una variazione del -13.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0841 e ad un massimo di 0.0912.

Segui le dinamiche di Syntec Optics Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0841 0.0912
Intervallo Annuale
0.0303 0.2799
Chiusura Precedente
0.0985
Apertura
0.0911
Bid
0.0850
Ask
0.0880
Minimo
0.0841
Massimo
0.0912
Volume
24
Variazione giornaliera
-13.71%
Variazione Mensile
30.77%
Variazione Semestrale
68.99%
Variazione Annuale
4.94%
21 settembre, domenica