CotationsSections
Devises / OPTXW
Retour à Actions

OPTXW: Syntec Optics Holdings Inc - Warrant

0.0850 USD 0.0135 (13.71%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OPTXW a changé de -13.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0841 et à un maximum de 0.0912.

Suivez la dynamique Syntec Optics Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0841 0.0912
Range Annuel
0.0303 0.2799
Clôture Précédente
0.0985
Ouverture
0.0911
Bid
0.0850
Ask
0.0880
Plus Bas
0.0841
Plus Haut
0.0912
Volume
24
Changement quotidien
-13.71%
Changement Mensuel
30.77%
Changement à 6 Mois
68.99%
Changement Annuel
4.94%
20 septembre, samedi