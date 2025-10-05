- Genel bakış
ONEY: SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.97 ve Yüksek fiyatı olarak 114.15 aralığında işlem gördü.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ONEY haberleri
Sıkça sorulan sorular
ONEY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hisse senedi 114.05 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 113.97 - 114.15 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 113.85 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. ONEY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hisse senedi şu anda 114.05 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.80% ve USD değerlerini izler. ONEY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ONEY hisse senedi nasıl alınır?
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hisselerini şu anki 114.05 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 114.05 ve Ask 114.35 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı -0.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ONEY fiyat hareketlerini takip edin.
ONEY hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 94.53 - 118.17 ve mevcut fiyatı 114.05 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 114.05 veya Ask 114.35 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.79% ve 6 aylık değişim oranı 8.87% değerlerini karşılaştırır. ONEY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hisse senedi yıllık olarak 118.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 94.53 - 118.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 113.85 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF performansını takip edin.
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 94.53 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 114.05 ve hareket ettiği yıllık aralık 94.53 - 118.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ONEY fiyat hareketlerini izleyin.
ONEY hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 113.85 ve yıllık değişim oranı 2.80% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 113.85
- Açılış
- 114.14
- Satış
- 114.05
- Alış
- 114.35
- Düşük
- 113.97
- Yüksek
- 114.15
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- 0.18%
- Aylık değişim
- 0.79%
- 6 aylık değişim
- 8.87%
- Yıllık değişim
- 2.80%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.9%
- Önceki
- 2.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 3.504%
- Beklenti
- Önceki
- 3.571%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.710%