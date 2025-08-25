クォートセクション
通貨 / ONEY
株に戻る

ONEY: SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

114.29 USD 0.14 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ONEYの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり113.89の安値と114.51の高値で取引されました。

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONEY News

1日のレンジ
113.89 114.51
1年のレンジ
94.53 118.17
以前の終値
114.15
始値
114.30
買値
114.29
買値
114.59
安値
113.89
高値
114.51
出来高
33
1日の変化
0.12%
1ヶ月の変化
0.02%
6ヶ月の変化
5.78%
1年の変化
2.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K