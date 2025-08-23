КотировкиРазделы
Валюты / ONEY
Назад в Рынок акций США

ONEY: SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

114.12 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ONEY за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.75, а максимальная — 114.14.

Следите за динамикой SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ONEY

Дневной диапазон
113.75 114.14
Годовой диапазон
94.53 118.17
Предыдущее закрытие
114.13
Open
113.96
Bid
114.12
Ask
114.42
Low
113.75
High
114.14
Объем
22
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
-0.13%
6-месячное изменение
5.62%
Годовое изменение
2.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.