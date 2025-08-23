Валюты / ONEY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ONEY: SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
114.12 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONEY за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.75, а максимальная — 114.14.
Следите за динамикой SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ONEY
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- Is SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) a Strong ETF Right Now?
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Chart Of The Day: Should You Worry About This September?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Troubled Times Haven’t Worried Stocks
- Fall Volatility Favors Gold
- S&P 500 Snapshot: Inflation Worries Snap 3-Week Win Streak
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- U.S. ETF Growth Easily Outpaces Market Gains Since 2020
- Markets Weekly Outlook: U.S. Non-Farm Payrolls, U.S. ISM Services PMIs, Eurozone Inflation
- S&P 500 Earnings: S&P 500 EPS Growth For 2025 Has Risen From 8% To 10% Since Late June
- Why A Government Shutdown Is Unlikely To Alter The Stock Market's Course
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Should SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) Be on Your Investing Radar?
- Markets Weekly Outlook: Fed Pivot Ignites Rally Ahead of US PCE, Japanese Inflation Data
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
Дневной диапазон
113.75 114.14
Годовой диапазон
94.53 118.17
- Предыдущее закрытие
- 114.13
- Open
- 113.96
- Bid
- 114.12
- Ask
- 114.42
- Low
- 113.75
- High
- 114.14
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- 5.62%
- Годовое изменение
- 2.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.