ONEY: SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

114.15 USD 0.03 (0.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ONEY de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.63, mientras que el máximo ha alcanzado 114.80.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
113.63 114.80
Rango anual
94.53 118.17
Cierres anteriores
114.12
Open
114.55
Bid
114.15
Ask
114.45
Low
113.63
High
114.80
Volumen
14
Cambio diario
0.03%
Cambio mensual
-0.11%
Cambio a 6 meses
5.65%
Cambio anual
2.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B