FiyatlarBölümler
Dövizler / OILU
Geri dön - Hisse senetleri

OILU: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN

22.89 USD 0.83 (3.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OILU fiyatı bugün -3.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.55 ve Yüksek fiyatı olarak 23.35 aralığında işlem gördü.

MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
22.55 23.35
Yıllık aralık
15.15 39.90
Önceki kapanış
23.72
Açılış
23.34
Satış
22.89
Alış
23.19
Düşük
22.55
Yüksek
23.35
Hacim
381
Günlük değişim
-3.50%
Aylık değişim
-6.03%
6 aylık değişim
-30.21%
Yıllık değişim
-25.07%
21 Eylül, Pazar