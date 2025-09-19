Währungen / OILU
OILU: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN
23.72 USD 0.24 (1.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OILU hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.19 bis zu einem Hoch von 24.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.19 24.15
Jahresspanne
15.15 39.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.96
- Eröffnung
- 24.15
- Bid
- 23.72
- Ask
- 24.02
- Tief
- 23.19
- Hoch
- 24.15
- Volumen
- 223
- Tagesänderung
- -1.00%
- Monatsänderung
- -2.63%
- 6-Monatsänderung
- -27.68%
- Jahresänderung
- -22.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K