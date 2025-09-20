Valute / OILU
OILU: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN
22.89 USD 0.83 (3.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OILU ha avuto una variazione del -3.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.55 e ad un massimo di 23.35.
Segui le dinamiche di MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.55 23.35
Intervallo Annuale
15.15 39.90
- Chiusura Precedente
- 23.72
- Apertura
- 23.34
- Bid
- 22.89
- Ask
- 23.19
- Minimo
- 22.55
- Massimo
- 23.35
- Volume
- 381
- Variazione giornaliera
- -3.50%
- Variazione Mensile
- -6.03%
- Variazione Semestrale
- -30.21%
- Variazione Annuale
- -25.07%
20 settembre, sabato