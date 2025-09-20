QuotazioniSezioni
Valute / OILU
OILU: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN

22.89 USD 0.83 (3.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OILU ha avuto una variazione del -3.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.55 e ad un massimo di 23.35.

Segui le dinamiche di MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.55 23.35
Intervallo Annuale
15.15 39.90
Chiusura Precedente
23.72
Apertura
23.34
Bid
22.89
Ask
23.19
Minimo
22.55
Massimo
23.35
Volume
381
Variazione giornaliera
-3.50%
Variazione Mensile
-6.03%
Variazione Semestrale
-30.21%
Variazione Annuale
-25.07%
20 settembre, sabato