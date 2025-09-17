Валюты / OILU
OILU: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN
23.93 USD 1.18 (5.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OILU за сегодня изменился на 5.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.08, а максимальная — 24.01.
Следите за динамикой MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.08 24.01
Годовой диапазон
15.15 39.90
- Предыдущее закрытие
- 22.75
- Open
- 23.17
- Bid
- 23.93
- Ask
- 24.23
- Low
- 23.08
- High
- 24.01
- Объем
- 498
- Дневное изменение
- 5.19%
- Месячное изменение
- -1.77%
- 6-месячное изменение
- -27.04%
- Годовое изменение
- -21.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.