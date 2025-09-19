クォートセクション
通貨 / OILU
OILU: MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN

23.72 USD 0.24 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OILUの今日の為替レートは、-1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり23.19の安値と24.15の高値で取引されました。

MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.19 24.15
1年のレンジ
15.15 39.90
以前の終値
23.96
始値
24.15
買値
23.72
買値
24.02
安値
23.19
高値
24.15
出来高
223
1日の変化
-1.00%
1ヶ月の変化
-2.63%
6ヶ月の変化
-27.68%
1年の変化
-22.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K