ODVWZ: Osisko Development Corp - Warrant

0.2300 USD 0.0201 (9.58%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ODVWZ fiyatı bugün 9.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2200 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2500 aralığında işlem gördü.

Osisko Development Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.2200 0.2500
Yıllık aralık
0.0900 0.5999
Önceki kapanış
0.2099
Açılış
0.2500
Satış
0.2300
Alış
0.2330
Düşük
0.2200
Yüksek
0.2500
Hacim
15
Günlük değişim
9.58%
Aylık değişim
-48.89%
6 aylık değişim
-27.88%
Yıllık değişim
-36.11%
21 Eylül, Pazar