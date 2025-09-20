CotationsSections
ODVWZ: Osisko Development Corp - Warrant

0.2300 USD 0.0201 (9.58%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ODVWZ a changé de 9.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2200 et à un maximum de 0.2500.

Suivez la dynamique Osisko Development Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2200 0.2500
Range Annuel
0.0900 0.5999
Clôture Précédente
0.2099
Ouverture
0.2500
Bid
0.2300
Ask
0.2330
Plus Bas
0.2200
Plus Haut
0.2500
Volume
15
Changement quotidien
9.58%
Changement Mensuel
-48.89%
Changement à 6 Mois
-27.88%
Changement Annuel
-36.11%
20 septembre, samedi