Валюты / ODVWZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ODVWZ: Osisko Development Corp - Warrant
0.2200 USD 0.1500 (40.54%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ODVWZ за сегодня изменился на -40.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2150, а максимальная — 0.3500.
Следите за динамикой Osisko Development Corp - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.2150 0.3500
Годовой диапазон
0.0900 0.5999
- Предыдущее закрытие
- 0.3700
- Open
- 0.3500
- Bid
- 0.2200
- Ask
- 0.2230
- Low
- 0.2150
- High
- 0.3500
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- -40.54%
- Месячное изменение
- -51.11%
- 6-месячное изменение
- -31.01%
- Годовое изменение
- -38.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.