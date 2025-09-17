КотировкиРазделы
Валюты / ODVWZ
Назад в Рынок акций США

ODVWZ: Osisko Development Corp - Warrant

0.2200 USD 0.1500 (40.54%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ODVWZ за сегодня изменился на -40.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2150, а максимальная — 0.3500.

Следите за динамикой Osisko Development Corp - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.2150 0.3500
Годовой диапазон
0.0900 0.5999
Предыдущее закрытие
0.3700
Open
0.3500
Bid
0.2200
Ask
0.2230
Low
0.2150
High
0.3500
Объем
31
Дневное изменение
-40.54%
Месячное изменение
-51.11%
6-месячное изменение
-31.01%
Годовое изменение
-38.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.