KurseKategorien
Währungen / ODVWZ
Zurück zum Aktien

ODVWZ: Osisko Development Corp - Warrant

0.2300 USD 0.0201 (9.58%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ODVWZ hat sich für heute um 9.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2200 bis zu einem Hoch von 0.2500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Osisko Development Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2200 0.2500
Jahresspanne
0.0900 0.5999
Vorheriger Schlusskurs
0.2099
Eröffnung
0.2500
Bid
0.2300
Ask
0.2330
Tief
0.2200
Hoch
0.2500
Volumen
13
Tagesänderung
9.58%
Monatsänderung
-48.89%
6-Monatsänderung
-27.88%
Jahresänderung
-36.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K