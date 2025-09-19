Währungen / ODVWZ
ODVWZ: Osisko Development Corp - Warrant
0.2300 USD 0.0201 (9.58%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ODVWZ hat sich für heute um 9.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2200 bis zu einem Hoch von 0.2500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Osisko Development Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.2200 0.2500
Jahresspanne
0.0900 0.5999
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2099
- Eröffnung
- 0.2500
- Bid
- 0.2300
- Ask
- 0.2330
- Tief
- 0.2200
- Hoch
- 0.2500
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 9.58%
- Monatsänderung
- -48.89%
- 6-Monatsänderung
- -27.88%
- Jahresänderung
- -36.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K