ODVWZ: Osisko Development Corp - Warrant
0.2300 USD 0.0201 (9.58%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ODVWZ ha avuto una variazione del 9.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2200 e ad un massimo di 0.2500.
Segui le dinamiche di Osisko Development Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2200 0.2500
Intervallo Annuale
0.0900 0.5999
- Chiusura Precedente
- 0.2099
- Apertura
- 0.2500
- Bid
- 0.2300
- Ask
- 0.2330
- Minimo
- 0.2200
- Massimo
- 0.2500
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 9.58%
- Variazione Mensile
- -48.89%
- Variazione Semestrale
- -27.88%
- Variazione Annuale
- -36.11%
21 settembre, domenica