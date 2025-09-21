QuotazioniSezioni
ODVWZ
ODVWZ: Osisko Development Corp - Warrant

0.2300 USD 0.0201 (9.58%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ODVWZ ha avuto una variazione del 9.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2200 e ad un massimo di 0.2500.

Segui le dinamiche di Osisko Development Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.2200 0.2500
Intervallo Annuale
0.0900 0.5999
Chiusura Precedente
0.2099
Apertura
0.2500
Bid
0.2300
Ask
0.2330
Minimo
0.2200
Massimo
0.2500
Volume
15
Variazione giornaliera
9.58%
Variazione Mensile
-48.89%
Variazione Semestrale
-27.88%
Variazione Annuale
-36.11%
21 settembre, domenica