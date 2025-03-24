FiyatlarBölümler
NXGLW
NXGLW: NexGel Inc - Warrant

0.2950 USD 0.0122 (4.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXGLW fiyatı bugün 4.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2651 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2980 aralığında işlem gördü.

NexGel Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.2651 0.2980
Yıllık aralık
0.2298 1.3300
Önceki kapanış
0.2828
Açılış
0.2980
Satış
0.2950
Alış
0.2980
Düşük
0.2651
Yüksek
0.2980
Hacim
5
Günlük değişim
4.31%
Aylık değişim
1.72%
6 aylık değişim
-26.25%
Yıllık değişim
-21.42%
21 Eylül, Pazar