Dövizler / NXGLW
NXGLW: NexGel Inc - Warrant
0.2950 USD 0.0122 (4.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXGLW fiyatı bugün 4.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2651 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2980 aralığında işlem gördü.
NexGel Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.2651 0.2980
Yıllık aralık
0.2298 1.3300
- Önceki kapanış
- 0.2828
- Açılış
- 0.2980
- Satış
- 0.2950
- Alış
- 0.2980
- Düşük
- 0.2651
- Yüksek
- 0.2980
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- 4.31%
- Aylık değişim
- 1.72%
- 6 aylık değişim
- -26.25%
- Yıllık değişim
- -21.42%
21 Eylül, Pazar