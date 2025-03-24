Währungen / NXGLW
NXGLW: NexGel Inc - Warrant
0.2950 USD 0.0122 (4.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXGLW hat sich für heute um 4.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2651 bis zu einem Hoch von 0.2980 gehandelt.
Verfolgen Sie die NexGel Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.2651 0.2980
Jahresspanne
0.2298 1.3300
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2828
- Eröffnung
- 0.2980
- Bid
- 0.2950
- Ask
- 0.2980
- Tief
- 0.2651
- Hoch
- 0.2980
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 4.31%
- Monatsänderung
- 1.72%
- 6-Monatsänderung
- -26.25%
- Jahresänderung
- -21.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K