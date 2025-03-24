QuotazioniSezioni
NXGLW: NexGel Inc - Warrant

0.2950 USD 0.0122 (4.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXGLW ha avuto una variazione del 4.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2651 e ad un massimo di 0.2980.

Segui le dinamiche di NexGel Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.2651 0.2980
Intervallo Annuale
0.2298 1.3300
Chiusura Precedente
0.2828
Apertura
0.2980
Bid
0.2950
Ask
0.2980
Minimo
0.2651
Massimo
0.2980
Volume
5
Variazione giornaliera
4.31%
Variazione Mensile
1.72%
Variazione Semestrale
-26.25%
Variazione Annuale
-21.42%
21 settembre, domenica