NXGLW: NexGel Inc - Warrant
0.2950 USD 0.0122 (4.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXGLW ha avuto una variazione del 4.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2651 e ad un massimo di 0.2980.
Segui le dinamiche di NexGel Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.2651 0.2980
Intervallo Annuale
0.2298 1.3300
- Chiusura Precedente
- 0.2828
- Apertura
- 0.2980
- Bid
- 0.2950
- Ask
- 0.2980
- Minimo
- 0.2651
- Massimo
- 0.2980
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 4.31%
- Variazione Mensile
- 1.72%
- Variazione Semestrale
- -26.25%
- Variazione Annuale
- -21.42%
21 settembre, domenica