Devises / NXGLW
NXGLW: NexGel Inc - Warrant

0.2950 USD 0.0122 (4.31%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NXGLW a changé de 4.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2651 et à un maximum de 0.2980.

Suivez la dynamique NexGel Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2651 0.2980
Range Annuel
0.2298 1.3300
Clôture Précédente
0.2828
Ouverture
0.2980
Bid
0.2950
Ask
0.2980
Plus Bas
0.2651
Plus Haut
0.2980
Volume
5
Changement quotidien
4.31%
Changement Mensuel
1.72%
Changement à 6 Mois
-26.25%
Changement Annuel
-21.42%
20 septembre, samedi