NVVEW: Nuvve Holding Corp - Warrant

0.0190 USD 0.0008 (4.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVVEW fiyatı bugün 4.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0189 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0190 aralığında işlem gördü.

Nuvve Holding Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0189 0.0190
Yıllık aralık
0.0069 0.1400
Önceki kapanış
0.0182
Açılış
0.0189
Satış
0.0190
Alış
0.0220
Düşük
0.0189
Yüksek
0.0190
Hacim
2
Günlük değişim
4.40%
Aylık değişim
-5.47%
6 aylık değişim
9.83%
Yıllık değişim
-34.26%
21 Eylül, Pazar