통화 / NVVEW
NVVEW: Nuvve Holding Corp - Warrant
0.0190 USD 0.0008 (4.40%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVVEW 환율이 오늘 4.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0189이고 고가는 0.0190이었습니다.
Nuvve Holding Corp - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.0189 0.0190
년간 변동
0.0069 0.1400
- 이전 종가
- 0.0182
- 시가
- 0.0189
- Bid
- 0.0190
- Ask
- 0.0220
- 저가
- 0.0189
- 고가
- 0.0190
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- 4.40%
- 월 변동
- -5.47%
- 6개월 변동
- 9.83%
- 년간 변동율
- -34.26%
20 9월, 토요일