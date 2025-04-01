CotationsSections
Devises / NVVEW
Retour à Actions

NVVEW: Nuvve Holding Corp - Warrant

0.0190 USD 0.0008 (4.40%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NVVEW a changé de 4.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0189 et à un maximum de 0.0190.

Suivez la dynamique Nuvve Holding Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVVEW Nouvelles

Range quotidien
0.0189 0.0190
Range Annuel
0.0069 0.1400
Clôture Précédente
0.0182
Ouverture
0.0189
Bid
0.0190
Ask
0.0220
Plus Bas
0.0189
Plus Haut
0.0190
Volume
2
Changement quotidien
4.40%
Changement Mensuel
-5.47%
Changement à 6 Mois
9.83%
Changement Annuel
-34.26%
20 septembre, samedi