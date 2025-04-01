QuotazioniSezioni
NVVEW: Nuvve Holding Corp - Warrant

0.0190 USD 0.0008 (4.40%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVVEW ha avuto una variazione del 4.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0189 e ad un massimo di 0.0190.

Segui le dinamiche di Nuvve Holding Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
0.0189 0.0190
Intervallo Annuale
0.0069 0.1400
Chiusura Precedente
0.0182
Apertura
0.0189
Bid
0.0190
Ask
0.0220
Minimo
0.0189
Massimo
0.0190
Volume
2
Variazione giornaliera
4.40%
Variazione Mensile
-5.47%
Variazione Semestrale
9.83%
Variazione Annuale
-34.26%
21 settembre, domenica