FiyatlarBölümler
Dövizler / NVNIW
Geri dön - Hisse senetleri

NVNIW: Nvni Group Limited - Warrants

0.0812 USD 0.0001 (0.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVNIW fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0812 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0900 aralığında işlem gördü.

Nvni Group Limited - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0812 0.0900
Yıllık aralık
0.0111 0.3399
Önceki kapanış
0.0811
Açılış
0.0900
Satış
0.0812
Alış
0.0842
Düşük
0.0812
Yüksek
0.0900
Hacim
15
Günlük değişim
0.12%
Aylık değişim
15.67%
6 aylık değişim
183.92%
Yıllık değişim
306.00%
21 Eylül, Pazar